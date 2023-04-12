В пятницу, 14 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0085 BYN (-0,29%) до 2,9356 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 75 620 600 BYN.

Курс евро составил 3,2515 BYN за 1 евро.

Российский рубль подешевел на 0,0034 BYN (-0,09%) до 3,6082 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 87 785 100 BYN.

Китайский юань незначительно подорожал на 0,0003 BYN (+0,01%) до 4,2887 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 34 266 900 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,927 и 2,96 белорусского рубля; евро между 3,23 и 3,55 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,63 и 3,65 белорусского рубля.