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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ДОЛЛАР И РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ
14:02 14.04.2023
В пятницу, 14 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0085 BYN (-0,29%) до 2,9356 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 75 620 600 BYN.
Курс евро составил 3,2515 BYN за 1 евро.
Российский рубль подешевел на 0,0034 BYN (-0,09%) до 3,6082 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 87 785 100 BYN.
Китайский юань незначительно подорожал на 0,0003 BYN (+0,01%) до 4,2887 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 34 266 900 BYN.
Курс продажи доллара по состоянию на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,927 и 2,96 белорусского рубля; евро между 3,23 и 3,55 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,63 и 3,65 белорусского рубля.
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