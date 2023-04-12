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14.04.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР И РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ


14:02 14.04.2023

В пятницу, 14 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0085 BYN (-0,29%) до 2,9356 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 75 620 600 BYN.

Курс евро составил 3,2515 BYN за 1 евро.

Российский рубль подешевел на 0,0034 BYN (-0,09%) до 3,6082 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 87 785 100 BYN.

Китайский юань незначительно подорожал на 0,0003 BYN (+0,01%) до 4,2887 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 34 266 900 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,927 и 2,96 белорусского рубля; евро между 3,23 и 3,55 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,63 и 3,65 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2023
валюта курс
EUR 3.2459
USD 2.9441
RUB 3.6116
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.9356 -0.0085
RUB 3.6082 -0.0034
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2050 3.2150
USD 2.9370 2.9470
RUB 2.7000 3.6300
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Конвертация в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0915
EUR/RUB 88.4000 117.2000
USD/RUB 81.0000 107.1000
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Финансовая информация
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