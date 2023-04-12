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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 13 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

15:34 12.04.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 апреля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9535 белорусского рубля, 1 евро – 3,2279 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6111 белорусского рубля, 100 гривен – 7,9980 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,3051 белорусского рубля.