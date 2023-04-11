Во вторник, 11 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0005 BYN (-0,02%) до 2,9532 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,9537 BYN). Объем торгов: 59 811 900 BYN.

Евро вырос сразу на 0,0426 BYN (+1,34%) до 3,225 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,6137 BYN). Объем торгов: 193 500 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0021 BYN (-0,06%) до 3,6116 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,6137 BYN). Объем торгов: 104 398 000 BYN.

Китайский юань укрепился на 0,0122 BYN (+0,28%) до 4,311 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,2998 BYN). Объем торгов: 70 542 700 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,945 и 2,995 белорусского рубля; евро между 3,208 и 3,3 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,64 и 3,69 белорусского рубля.