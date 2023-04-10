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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 11 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

16:45 10.04.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 11 апреля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9537 белорусского рубля, 1 евро – 3,2213 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6137 белорусского рубля, 100 гривен – 8,0009 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,2988 белорусского рубля.