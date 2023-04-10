В понедельник, 10 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0198 BYN (-1,61%) до 2,9537 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,9735 BYN). Объем торгов: 24 882 200 BYN.

Российский рубль вырос на 0,0067 BYN (+,19%) до 3,6137 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,607 BYN). Объем торгов: 78 301 100 BYN.

Китайский юань ослаб на 0,0289 BYN (-0,67%) до 4,2998 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,3277 BYN). Объем торгов: 7 931 350 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,947 и 2,995 белорусского рубля; евро между 3,209 и 3,3 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,66 и 3,75 белорусского рубля.