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07.04.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР И ЮАНЬ ВНОВЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ


13:59 07.04.2023

В пятницу, 7 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь поднялся сразу на 0,0491BYN (+1,61%) до 2,9735 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,9264 BYN). Объем торгов: 72 130 100 BYN.

Российский рубль существенно подешевел на 0,0423 BYN (-1,16%) до 3,607 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,6493 BYN). Объем торгов: 193 559 000 BYN.

Китайский юань укрепился на 0,0656 BYN (+1,54%) до 4,3277 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,2691 BYN). Объем торгов: 7 498 160 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,97 и 2,99 белорусского рубля; евро между 3,23 и 3,3 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,64 и 3,72 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2023
валюта курс
EUR 3.1918
USD 2.9264
RUB 3.6493
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Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.9264 +0.0249
RUB 3.6493 -0.0056
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Курсы в банках
на 07.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2100 3.2300
USD 2.9600 2.9700
RUB 2.7000 3.6400
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Конвертация в банках
на 07.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.0918
EUR/RUB 88.2000 117.7000
USD/RUB 81.2000 108.0000
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