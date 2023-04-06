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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ДОЛЛАР И ЮАНЬ ВНОВЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ
13:59 07.04.2023
В пятницу, 7 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь поднялся сразу на 0,0491BYN (+1,61%) до 2,9735 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,9264 BYN). Объем торгов: 72 130 100 BYN.
Российский рубль существенно подешевел на 0,0423 BYN (-1,16%) до 3,607 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,6493 BYN). Объем торгов: 193 559 000 BYN.
Китайский юань укрепился на 0,0656 BYN (+1,54%) до 4,3277 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,2691 BYN). Объем торгов: 7 498 160 BYN.
Курс продажи доллара по состоянию на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,97 и 2,99 белорусского рубля; евро между 3,23 и 3,3 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,64 и 3,72 белорусского рубля.
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