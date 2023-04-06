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АКЦИОНЕРАМ БВФБ ВЫПЛАТЯТ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2022 ГОД


12:26 07.04.2023

Акционерам ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) выплатят дивиденды за 2022 год. Такое решение принято на годовом общем собрании акционеров биржи, которое прошло 30 марта 2023 года.

«…принято решение об объявлении по итогам работы биржи за 2022 год дивидендов в размере 1,84 копейки на одну простую (обыкновенную) акцию», - говорится в сообщении БВФБ.

В частности, на собрании принято решение о выплате объявленных дивидендов в следующем порядке: часть дивидендов в сумме, кратной минимальной денежной единице, перечислить акционерам начиная со дня, следующего за днем принятия решения общим собранием акционеров биржи, в срок не позднее 24 апреля 2023 года; оставшуюся часть дивидендов – отразить в составе кредиторской задолженности для аккумулирования средств и выплаты их в сумме, кратной минимальной денежной единице, в следующих отчетных периодах.

В целях аккумулирования средств по объявленным, но невыплаченным акционерам биржи дивидендам за 2018-2021 годы, общим собранием акционеров БВФБ принято решение отразить средства фонда дивидендов, созданного на основании решения общего собрания акционеров от 28 марта 2019 года (протокол № 1), в составе кредиторской задолженности для выплаты дивидендов в сумме, кратной минимальной денежной единице, в следующих отчетных периодах.

Дивиденды выплачиваются в безналичной форме путем перечисления денежных средств по платежным реквизитам на основании данных списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составленного в соответствии с реестром акционеров Биржи по состоянию на 10 марта 2023 года.
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