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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 7 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

15:44 06.04.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 7 апреля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9264 белорусского рубля, 1 евро – 3,1918 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6493 белорусского рубля, 100 гривен – 7,9403 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,2621 белорусского рубля.