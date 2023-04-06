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06.04.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР США И ЮАНЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ


13:55 06.04.2023

В четверг, 6 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0249 BYN (+0,86%) до 2,9264 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 60 544 100 BYN.

Евро подешевел на 0,0076 BYN (-0,24%) до 3,1894 BYN за 1 евро. Объем торгов: 795 590 BYN.

Российский рубль также ослаб на 0,0056 BYN (-0,15%) до 3,6493 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,6896 BYN). Объем торгов: 93 795 300 BYN.

Китайский юань укрепился на 0,0397 BYN (+0,94%) до 4,2691 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,1596 BYN). Объем торгов: 27 752 600 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,924 и 2,94 белорусского рубля; евро между 3,175 и 3,22 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,66 и 3,69 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2023
валюта курс
EUR 3.1777
USD 2.9015
RUB 3.6549
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Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.9264 +0.0249
RUB 3.6493 -0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1600 3.1750
USD 2.9070 2.9240
RUB 2.7000 3.6600
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Конвертация в банках
на 06.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.0890
EUR/RUB 85.2000 114.0000
USD/RUB 79.5000 105.0000
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