В четверг, 6 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0249 BYN (+0,86%) до 2,9264 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 60 544 100 BYN.

Евро подешевел на 0,0076 BYN (-0,24%) до 3,1894 BYN за 1 евро. Объем торгов: 795 590 BYN.

Российский рубль также ослаб на 0,0056 BYN (-0,15%) до 3,6493 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,6896 BYN). Объем торгов: 93 795 300 BYN.

Китайский юань укрепился на 0,0397 BYN (+0,94%) до 4,2691 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,1596 BYN). Объем торгов: 27 752 600 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,924 и 2,94 белорусского рубля; евро между 3,175 и 3,22 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,66 и 3,69 белорусского рубля.