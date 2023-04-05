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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ ПРИВЛЕК 5 МЛРД РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ НА БВФБ
12:22 06.04.2023
Министерство финансов 4 апреля 2023 г. в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» завершило размещение номинированных в российских рублях гособлигаций 297-го выпуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, государственные облигации данного выпуска реализованы в полном объеме на сумму 5 млрд российских рублей
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