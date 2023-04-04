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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 5 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА


16:33 04.04.2023

Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 апреля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8994 белорусского рубля, 1 евро – 3,1696 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6573 белорусского рубля, 100 гривен – 7,8892 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,2226 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
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валюта курс
EUR 3.1066
USD 2.8627
RUB 3.6896
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на 04.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1900 -0
USD 2.8994 +0.0367
RUB 3.6573 -0.0323
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Курсы в банках
на 04.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1170 3.1370
USD 2.8750 2.8850
RUB 2.8000 3.6800
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Конвертация в банках
на 04.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0840 1.0920
EUR/RUB 84.7000 109.0000
USD/RUB 78.0000 101.0000
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