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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 5 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

16:33 04.04.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 апреля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8994 белорусского рубля, 1 евро – 3,1696 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6573 белорусского рубля, 100 гривен – 7,8892 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,2226 белорусского рубля.