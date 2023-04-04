Во вторник, 4 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0367 BYN (+1,28%) до 2,8994 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8627 BYN). Объем торгов: 43 857100 BYN.

Евро подорожал сразу на 0,081 BYN (+2,61%) до 3,19 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,11 BYN). Объем торгов: 63 800 BYN.

Российский рубль продолжил падение на 0,0323 BYN (-0,88%) до 3,6573 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,6896 BYN). Объем торгов: 117 839 000 BYN.

Китайский юань укрепился на 0,0634 BYN (+1,52%) до 4,2226 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,1596 BYN). Объем торгов: 14 066 400 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,885 и 2,93 белорусского рубля; евро между 3,137 и 3,3 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,68 и 3,77 белорусского рубля.