ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР, ЕВРО И ЮАНЬ СУЩЕСТВЕННО ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК


14:31 04.04.2023

Во вторник, 4 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0367 BYN (+1,28%) до 2,8994 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8627 BYN). Объем торгов: 43 857100 BYN.

Евро подорожал сразу на 0,081 BYN (+2,61%) до 3,19 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,11 BYN). Объем торгов: 63 800 BYN.

Российский рубль продолжил падение на 0,0323 BYN (-0,88%) до 3,6573 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,6896 BYN). Объем торгов: 117 839 000 BYN.

Китайский юань укрепился на 0,0634 BYN (+1,52%) до 4,2226 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,1596 BYN). Объем торгов: 14 066 400 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,885 и 2,93 белорусского рубля; евро между 3,137 и 3,3 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,68 и 3,77 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.04.2023
валюта курс
EUR 3.1066
USD 2.8627
RUB 3.6896
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1900 -0
USD 2.8994 +0.0367
RUB 3.6573 -0.0323
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1170 3.1370
USD 2.8750 2.8850
RUB 2.8000 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 04.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0840 1.0920
EUR/RUB 84.7000 109.0000
USD/RUB 78.0000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте