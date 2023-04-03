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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 4 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

16:09 03.04.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 4 апреля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8627 белорусского рубля, 1 евро – 3,1066 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6896 белорусского рубля, 100 гривен – 7,7894 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1592 белорусского рубля.