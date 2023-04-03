В понедельник, 3 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0089 BYN (+0,31%) до 2,8627 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2,8538 BYN). Объем торгов: 63 581 400 BYN.

Российский рубль вновь подешевел на 0,0128 BYN (-0,35%) до 3,6896 BYN за 100 рублей (на пятничных торгах 3,7024 BYN). Объем торгов: 75 877 400 BYN.

Китайский юань укрепился на 0,0027 BYN (-0,06%) до 4,1596 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 4,1565 BYN). Объем торгов: 53 553 600 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,852 и 2,88 белорусского рубля; евро между 3,093 и 3,115 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,72 и 3,79 белорусского рубля.