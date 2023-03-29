В пятницу, 31 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0033 BYN (-0,12%) до 2,8538 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8571 BYN). Объем торгов: 37 970 300 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,00133 BYN (-0,36%) до 3,7024 BYN за 100 рубле (на предыдущих торгах 3,7157 BYN). Объем торгов: 74 467 400 BYN.

Китайский юань сбросил 0,0005 BYN (-0,01%) до 4,1565 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,157 BYN) Объем торгов: 64 448 400 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,847 и 2,88 белорусского рубля; евро между 3,099 и 3,115 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,74 и 3,79 белорусского рубля.