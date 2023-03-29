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31.03.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРС БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ УКРЕПИЛСЯ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ


14:21 31.03.2023

В пятницу, 31 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0033 BYN (-0,12%) до 2,8538 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8571 BYN). Объем торгов: 37 970 300 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,00133 BYN (-0,36%) до 3,7024 BYN за 100 рубле (на предыдущих торгах 3,7157 BYN). Объем торгов: 74 467 400 BYN.

Китайский юань сбросил 0,0005 BYN (-0,01%) до 4,1565 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,157 BYN) Объем торгов: 64 448 400 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,847 и 2,88 белорусского рубля; евро между 3,099 и 3,115 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,74 и 3,79 белорусского рубля.
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USD 2.8557 +0.0111
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на 31.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0910 3.0990
USD 2.8410 2.8470
RUB 2.8000 3.7400
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Конвертация в банках
на 31.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0860 1.0895
EUR/RUB 83.3000 107.6000
USD/RUB 76.0000 99.7000
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