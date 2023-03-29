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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 31 МАРТА 2023 ГОДА


15:59 30.03.2023

Национальный банк Республики Беларусь установил с 31 марта 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8571 белорусского рубля, 1 евро – 3,1030 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7157 белорусского рубля, 100 гривен – 7,7741 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1570 белорусского рубля.
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на 30.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0760 3.0870
USD 2.8390 2.8500
RUB 2.8000 3.7450
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EUR/RUB 82.2000 107.6000
USD/RUB 75.8000 99.9000
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