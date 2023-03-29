Профессиональный участник рынка ценных бумаг ООО «Финап24» завершил интеграцию своего приложения для инвестирования FINUP с торговой системой ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, интеграция стала возможной благодаря использованию разработанного Биржей программного обеспечения для обмена финансовыми сообщениями на фондовом рынке, использующего широко применяемые в мировой практике высокоскоростные протоколы передачи данных FIX/FAST.

Приложение FINUP является частью инвестиционной платформы и разработано для мобильных устройств на базе IOS, Android и HarmonyOS (для Huawei). FINUP дает возможность физическим лицам, желающим получать дополнительный пассивный доход, совершать сделки с акциями и облигациями в торговой системе биржи. При этом идентификация пользователя, заключение договора на брокерское обслуживание и открытие счета «депо» может осуществляться дистанционно без необходимости посещения брокера.

Приложение позволяет не только отслеживать в онлайн-режиме котировки обращающихся на бирже ценных бумаг, но и контролировать состояние счета «депо», на котором хранятся приобретенные акции и облигации, осуществлять вывод денежных средств со своего счета, состояние которого отображается в функциональном блоке «Кошелек».

Ожидается, что интеграция инвестиционной платформы FINUP с торговой системой БВФБ будет способствовать увеличению ликвидности организованного рынка ценных бумаг, сделает процесс инвестирования комфортным и удобным для клиентов.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг ООО «Финап24» создан 1 июня 2017 года, принят в члены Секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» c 28 декабря 2017 года. ООО «Финап24» оказывает брокерские и депозитарные услуги, а также услуги доверительного управления ценными бумагами.