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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 30 МАРТА 2023 ГОДА

15:54 29.03.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 марта 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 8557 белорусского рубля, 1 евро – 3,1013 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7237 белорусского рубля, 100 гривен – 7,7323 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1431 белорусского рубля.