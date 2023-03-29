В среду, 29 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0111 BYN (+0,39%) до 2,8557 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8446 BYN). Объем торгов: 33 982 400 BYN.

Евро ушел вниз на 0,001 BYN (-0,03%) до 3,109 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,11 BYN). Объем торгов: 811 450 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0066 BYN (-0,18%) до 3,7237 BYN за 100 рубле (на предыдущих торгах 3,7303 BYN). Объем торгов: 103 448 000 BYN.

Китайский юань подорожал на 0,0077 BYN (+0,19%) до 4,1508 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,1431 BYN) Объем торгов: 85 113 400 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,845 и 2,895 белорусского рубля; евро между 3,078 и 3,115 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,75 и 3,79 белорусского рубля.