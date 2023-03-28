ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 29 МАРТА 2023 ГОДА

15:37 28.03.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 марта 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8446 белорусского рубля, 1 евро – 3,0767 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7303 белорусского рубля, 100 гривен – 7,7024 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1431 белорусского рубля.