Во вторник, 28 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0058 BYN (-0,2%) до 2,8446 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8504 BYN). Объем торгов: 55 071 700 BYN.

Евро ушел вниз на 0,0059 BYN (-0,19%) до 3,11 BYN за 1 евро. Объем торгов: 622 000 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,001 BYN (-0,03%) до 3,7303 BYN за 100 рубле (на предыдущих торгах 3,7313 BYN). Объем торгов: 78 655 200 BYN.

Китайский юань ослаб на 0,0044 BYN (-0,11%) до 4,1431 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,1475 BYN) Объем торгов: 24 993 100 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,841 и 2,88 белорусского рубля; евро между 3,07 и 3,1 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,75 и 3,79 белорусского рубля.