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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 28 МАРТА 2023 ГОДА

15:53 27.03.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 28 марта 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8504 белорусского рубля, 1 евро – 3,0687 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7313 белорусского рубля, 100 гривен – 7,7176 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1475 белорусского рубля.