В понедельник, 27 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0078 BYN (+0,27%) до 2,8504 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2,8426 BYN). Объем торгов: 24 421 900 BYN.

Российский рубль незначительно подорожал на 0,0002 BYN (+0,01%) до 3,7313 BYN за 100 рубле (на пятничных торгах 3,7311 BYN). Объем торгов: 57 728 900 BYN.

Китайский юань укрепился на 0,0017 BYN (-0,04%) до 4,1475 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 4,1458 BYN) Объем торгов: 28 918 500 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,845 и 2,875 белорусского рубля; евро между 3,068 и 3,11 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,75 и 3,79 белорусского рубля.