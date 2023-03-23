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27.03.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДОРОЖАЛ КО ВСЕЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ НА ТОРГАХ БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК


14:15 27.03.2023

В понедельник, 27 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0078 BYN (+0,27%) до 2,8504 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2,8426 BYN). Объем торгов: 24 421 900 BYN.

Российский рубль незначительно подорожал на 0,0002 BYN (+0,01%) до 3,7313 BYN за 100 рубле (на пятничных торгах 3,7311 BYN). Объем торгов: 57 728 900 BYN.

Китайский юань укрепился на 0,0017 BYN (-0,04%) до 4,1475 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 4,1458 BYN) Объем торгов: 28 918 500 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,845 и 2,875 белорусского рубля; евро между 3,068 и 3,11 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,75 и 3,79 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2023
валюта курс
EUR 3.0495
USD 2.8426
RUB 3.7311
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Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1159 +0.0259
USD 2.8520 -0.008
RUB 3.7315 +0.0018
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Курсы в банках
на 27.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0530 3.0680
USD 2.8350 2.8450
RUB 2.8000 3.7500
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Конвертация в банках
на 27.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0740 1.0779
EUR/RUB 81.8000 107.6000
USD/RUB 75.8000 99.6000
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