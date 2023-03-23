В пятницу, 24 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0094 BYN (-0,33%) до 2,8426 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,852 BYN). Объем торгов: 24 685 200 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,00048 BYN (-0,01%) до 3,7311 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7315 BYN). Объем торгов: 67 278 000 BYN.

Китайский юань упал на 0,0323 BYN (-0,77%) до 4,1458 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,1781 BYN) Объем торгов: 23 179 900 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,843 и 2,865 белорусского рубля; евро между 3,082 и 3,12 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,748 и 3,75 белорусского рубля.