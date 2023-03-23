В четверг, 23 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,008 BYN (-0,28%) до 2,852 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8603 BYN). Объем торгов: 60 535 900 BYN.

Курс евро вырос на 0,0259 BYN (+0,84%) до 3,1159 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,0722). Объем торгов составил 417 537 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0018 BYN (+0,05%) до 3,7315 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,706 BYN). Объем торгов: 111 748 000 BYN.

Китайский юань укрепился на 0,014 BYN (+0,34%) до 4,1781 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,1658 BYN) Объем торгов составил 45 264 100 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,858 и 2,87 белорусского рубля; евро между 3,07 и 3,083 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,748 и 3,8 белорусского рубля.