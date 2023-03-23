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23.03.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР СНОВА ПОДЕШЕВЕЛ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ


14:55 23.03.2023

В четверг, 23 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,008 BYN (-0,28%) до 2,852 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8603 BYN). Объем торгов: 60 535 900 BYN.

Курс евро вырос на 0,0259 BYN (+0,84%) до 3,1159 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,0722). Объем торгов составил 417 537 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0018 BYN (+0,05%) до 3,7315 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,706 BYN). Объем торгов: 111 748 000 BYN.

Китайский юань укрепился на 0,014 BYN (+0,34%) до 4,1781 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,1658 BYN) Объем торгов составил 45 264 100 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,858 и 2,87 белорусского рубля; евро между 3,07 и 3,083 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,748 и 3,8 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2023
валюта курс
EUR 3.0847
USD 2.8600
RUB 3.7297
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1159 +0.0259
USD 2.8520 -0.008
RUB 3.7315 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0670 3.0970
USD 2.8450 2.8550
RUB 2.8000 3.7400
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Конвертация в банках
на 23.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0820 1.0890
EUR/RUB 82.0000 108.0000
USD/RUB 75.8000 99.9000
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