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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 23 МАРТА 2023 ГОДА

15:17 22.03.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 марта 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8600 белорусского рубля, 1 евро – 3,0847 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7297 белорусского рубля, 100 гривен – 7,7439 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1641 белорусского рубля.