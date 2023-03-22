В среду, 22 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю незначительно снизился на 0,0003 BYN (-0,01%) до 2,86 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8603 BYN). Объем торгов: 32 507 200 BYN.

Курс евро продолжил рост на 0,0178 BYN (+0,58%) до 3,09 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,0722). Объем торгов: 309 000 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0009 BYN (-0,02%) до 3,7297 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,706 BYN). Объем торгов: 67 519 100 BYN.

Китайский юань ослаб на 0,0017 BYN (-0,04%) до 4,1641 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,1658 BYN). Объем торгов: 24 955 200 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,858 и 2,87 белорусского рубля; евро между 3,07 и 3,083 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,748 и 3,8 белорусского рубля.