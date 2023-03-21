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21.03.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ДОЛЛАРА И ЮАНЯ СНИЗИЛИСЬ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК


14:52 21.03.2023

Во вторник, 21 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0105 BYN (-0,37%) до 2,8603 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8708 BYN). Объем торгов составил 41 345 200 BYN.

Курс евро вырос на 0,0052 BYN (+0,17%) до 3,0722 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,067). Объем торгов: 602 159 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0022 BYN (+0,06%) до 3,706 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7284 BYN). Объем торгов составил 102 045 000 BYN.

Китайский юань ослаб на 0,0282 BYN (+0,67%) до 4,1658 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4, 194 BYN). Объем торгов: 28 531 300 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,856 и 2,871 белорусского рубля; евро между 3,057 и 3,08 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,748 и 3,82 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2023
валюта курс
EUR 3.0640
USD 2.8708
RUB 3.7284
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0722 +0.0052
USD 2.8603 -0.0105
RUB 3.7306 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0320 3.0580
USD 2.8500 2.8600
RUB 2.8000 3.7500
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Конвертация в банках
на 21.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0640 1.0710
EUR/RUB 80.8000 106.8000
USD/RUB 75.8000 100.0000
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