Во вторник, 21 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0105 BYN (-0,37%) до 2,8603 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8708 BYN). Объем торгов составил 41 345 200 BYN.

Курс евро вырос на 0,0052 BYN (+0,17%) до 3,0722 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,067). Объем торгов: 602 159 BYN.

Российский рубль укрепился на 0,0022 BYN (+0,06%) до 3,706 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7284 BYN). Объем торгов составил 102 045 000 BYN.

Китайский юань ослаб на 0,0282 BYN (+0,67%) до 4,1658 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4, 194 BYN). Объем торгов: 28 531 300 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,856 и 2,871 белорусского рубля; евро между 3,057 и 3,08 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,748 и 3,82 белорусского рубля.