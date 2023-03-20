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20.03.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР, ЕВРО И ЮАНЬ СНОВА ВЫРОСЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК


14:03 20.03.2023

В понедельник, 20 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подорожал сразу на 0,0195 BYN (+0,68%) до 2,8708 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2,8513 BYN). Объем торгов составил 34 032 800 BYN.

Курс евро также вырос на 0,154 BYN (+05%) до 3,067 BYN за 1 евро (на пятничных торгах 3,0516 BYN). Объем торгов: 1 456 820 BYN.

Российский рубль продолжил падение на 0,0188 BYN (-0,5%) до 3,7284 BYN за 100 рублей (на пятничных торгах 3,7472 BYN). Объем торгов составил 98 220 900 BYN.

Китайский юань подорожал на 0,0261 BYN (+0,63%) до 4,194 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 4,1679 BYN). Объем торгов: 10 496 300 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,86 и 2,87 белорусского рубля; евро между 3,049 и 3,055 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,748 и 3,82 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2023
валюта курс
EUR 3.0355
USD 2.8513
RUB 3.7472
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0670 +0.0154
USD 2.8708 +0.0195
RUB 3.7284 -0.0188
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0300 3.0500
USD 2.8500 2.8600
RUB 2.8000 3.7500
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Конвертация в банках
на 20.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0630 1.0670
EUR/RUB 80.5000 106.8000
USD/RUB 75.8000 100.0000
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