В понедельник, 20 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подорожал сразу на 0,0195 BYN (+0,68%) до 2,8708 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2,8513 BYN). Объем торгов составил 34 032 800 BYN.

Курс евро также вырос на 0,154 BYN (+05%) до 3,067 BYN за 1 евро (на пятничных торгах 3,0516 BYN). Объем торгов: 1 456 820 BYN.

Российский рубль продолжил падение на 0,0188 BYN (-0,5%) до 3,7284 BYN за 100 рублей (на пятничных торгах 3,7472 BYN). Объем торгов составил 98 220 900 BYN.

Китайский юань подорожал на 0,0261 BYN (+0,63%) до 4,194 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 4,1679 BYN). Объем торгов: 10 496 300 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,86 и 2,87 белорусского рубля; евро между 3,049 и 3,055 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,748 и 3,82 белорусского рубля.