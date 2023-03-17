ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 МАРТА 2023 ГОДА

15:45 17.03.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 марта 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8513 белорусского рубля, 1 евро – 3,0355 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7472 белорусского рубля, 100 гривен – 7,7205 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1679 белорусского рубля.