В пятницу, 17 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подорожал на 0,0026 BYN (+0,09%) до 2,8513 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8487 BYN). Объем торгов составил 28 826 800 BYN.

Курс евро также вырос на 0,0064 BYN (+005%) до 3,0516 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,05 BYN). Объем торгов: 955 150 BYN.

Российский рубль вновь упал на 0,0034 BYN (-0,1%) до 3,7472 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7511 BYN). Объем торгов составил 70 475 600 BYN.

Китайский юань подорожал на 0,0309 BYN (+0,75%) до 4,1679 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,137 BYN). Объем торгов: 12 560 100 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,848 и 2,879 белорусского рубля; евро между 3,029 и 3,04 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,76 и 3,78 белорусского рубля.