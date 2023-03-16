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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 17 МАРТА 2023 ГОДА

16:51 16.03.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 17 марта 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8487 белорусского рубля, 1 евро – 3,0247 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7511 белорусского рубля, 100 гривен – 7,7513 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1370 белорусского рубля.