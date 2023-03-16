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16.03.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР, ЕВРО И ЮАНЬ ВЫРОСЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ


14:05 16.03.2023

В четверг, 16 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подорожал на 0,0139 BYN (+0,49%) до 2,8487 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8348 BYN). Объем торгов составил 42 773 600 BYN.

Курс евро также вырос на 0,0014 BYN (+005%) до 3,05 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,0486 BYN). Объем торгов: 6 100 BYN.

Российский рубль вновь упал на 0,0094 BYN (-0,25%) до 3,7511 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7605 BYN). Объем торгов составил 101 843 000 BYN.

Китайский юань подорожал на 0,0171 BYN (+0,42%) до 4,137 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,1199 BYN). Объем торгов: 16 315 500 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,844 и 2,865 белорусского рубля; евро между 3,022 и 3,05 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,65 и 3,798 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2023
валюта курс
EUR 3.0267
USD 2.8348
RUB 3.7605
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0500 +0.0014
USD 2.8487 +0.0139
RUB 3.7511 -0.0094
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0120 3.0230
USD 2.8410 2.8450
RUB 2.8000 3.7650
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Конвертация в банках
на 16.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0580 1.0629
EUR/RUB 80.0000 106.1000
USD/RUB 75.4000 99.4000
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