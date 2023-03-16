В четверг, 16 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подорожал на 0,0139 BYN (+0,49%) до 2,8487 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8348 BYN). Объем торгов составил 42 773 600 BYN.

Курс евро также вырос на 0,0014 BYN (+005%) до 3,05 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,0486 BYN). Объем торгов: 6 100 BYN.

Российский рубль вновь упал на 0,0094 BYN (-0,25%) до 3,7511 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7605 BYN). Объем торгов составил 101 843 000 BYN.

Китайский юань подорожал на 0,0171 BYN (+0,42%) до 4,137 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,1199 BYN). Объем торгов: 16 315 500 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,844 и 2,865 белорусского рубля; евро между 3,022 и 3,05 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,65 и 3,798 белорусского рубля.