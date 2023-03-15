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15.03.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР, ЕВРО И ЮАНЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ


13:43 15.03.2023

В среду, 15 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подорожал на 0,006 BYN (+0,21%) до 2,8348 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8288 BYN). Объем торгов составил 43 800 800 BYN.

Курс евро также вырос на 0,0186 BYN (-0,61%) до 3,0486 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,03 BYN). Объем торгов: 347 540 BYN.

В свою очередь российский рубль подешевел на 0,0038 BYN (-0,15%) до 3,7605 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7643 BYN). Объем торгов составил 51 570 700 BYN.

Китайский юань подорожал на 0,0033 BYN (+0,08%) до 4,1199 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,1165 BYN). Объем торгов: 8 149 240 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,828 и 2,85 белорусского рубля; евро между 3,028 и 3,05 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,77 и 3,79 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 15.03.2023
валюта курс
EUR 3.0299
USD 2.8288
RUB 3.7643
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0486 +0.0186
USD 2.8348 +0.006
RUB 3.7605 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0210 3.0280
USD 2.8220 2.8280
RUB 2.8000 3.7700
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Конвертация в банках
на 15.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0690 1.0730
EUR/RUB 80.0000 106.2000
USD/RUB 74.7000 99.1000
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