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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 15 МАРТА 2023 ГОДА

15:42 14.03.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 марта 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8288 белорусского рубля, 1 евро – 3,0299 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7643 белорусского рубля, 100 гривен – 7,6971 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1166 белорусского рубля.