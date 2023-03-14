Во вторник, 14 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь понизился на 0,0105 BYN (-0,37%) до 2,8288 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8393 BYN). Объем торгов составил 21 294 700 BYN.

Курс евро также упал на 0,0052 BYN (-0,17%) до 3,03 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,0352 BYN). Объем торгов: 1 153 380 BYN.

В свою очередь российский рубль вырос на 0,0055 BYN (+0,15%) до 3,7643 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7588 BYN). Объем торгов составил 83 023 100 BYN.

Китайский юань подорожал на 0,0053 BYN (+0,15%) до 4,1165 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,1113 BYN). Объем торгов: 29 056 900 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:45 в белорусских банках колеблется между 2,827 и 2,85 белорусского рубля; евро между 3,024 и 3,045 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,775 и 3,79 белорусского рубля.