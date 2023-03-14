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14.03.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР США И ЕВРО ПОДЕШЕВЕЛИ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК


14:08 14.03.2023

Во вторник, 14 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь понизился на 0,0105 BYN (-0,37%) до 2,8288 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8393 BYN). Объем торгов составил 21 294 700 BYN.

Курс евро также упал на 0,0052 BYN (-0,17%) до 3,03 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,0352 BYN). Объем торгов: 1 153 380 BYN.

В свою очередь российский рубль вырос на 0,0055 BYN (+0,15%) до 3,7643 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7588 BYN). Объем торгов составил 83 023 100 BYN.

Китайский юань подорожал на 0,0053 BYN (+0,15%) до 4,1165 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,1113 BYN). Объем торгов: 29 056 900 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:45 в белорусских банках колеблется между 2,827 и 2,85 белорусского рубля; евро между 3,024 и 3,045 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,775 и 3,79 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2023
валюта курс
EUR 3.0291
USD 2.8393
RUB 3.7588
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0300 -0.0052
USD 2.8288 -0.0105
RUB 3.7643 +0.0055
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0160 3.0240
USD 2.8180 2.8270
RUB 2.8000 3.7800
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Конвертация в банках
на 14.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0699
EUR/RUB 79.7000 106.0000
USD/RUB 74.7000 99.0000
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