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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ РЕАЛИЗОВАЛ НА БВФБ ВАЛЮТНЫЕ ГОСОБЛИГАЦИИ НА $30 МЛН
12:30 14.03.2023
Министерство финансов Беларуси 7 марта 2023 года в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» завершило размещение государственных облигаций 298-го выпуска, номинированных в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, облигации этого выпуска реализованы в полном объеме на сумму $30 млн.
В настоящее время в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продолжается размещение государственных облигаций, номинированных в российских рублях, 297-го выпуска со ставкой процентного дохода 11,0% годовых и погашением 6 марта 2026 г.
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