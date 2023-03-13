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МИНФИН В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ РЕАЛИЗОВАЛ НА БВФБ ВАЛЮТНЫЕ ГОСОБЛИГАЦИИ НА $30 МЛН

12:30 14.03.2023 Министерство финансов Беларуси 7 марта 2023 года в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» завершило размещение государственных облигаций 298-го выпуска, номинированных в долларах США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, облигации этого выпуска реализованы в полном объеме на сумму $30 млн. В настоящее время в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продолжается размещение государственных облигаций, номинированных в российских рублях, 297-го выпуска со ставкой процентного дохода 11,0% годовых и погашением 6 марта 2026 г.