В понедельник, 13 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0078 BYN (-0,26%) до 2,8393 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8468 BYN). Объем торгов составил 21 294 700 BYN.

В свою очередь курс евро поднялся на 0,0208 BYN (+0,69%) до 3,0352 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,0144 BYN). Объем торгов: 1 153 380 BYN.

Российский рубль вырос на 0,0039 BYN (+0,1%) до 3,7588 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7549 BYN). Объем торгов составил 83 023 100 BYN.

Китайский юань подорожал на 0,0243 BYN (+0,07%) до 4,1113 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,087 BYN). Объем торгов: 29 056 900 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:45 в белорусских банках колеблется между 2,835 и 2,86 белорусского рубля; евро между 3,028 и 3,055 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,77 и 3,79 белорусского рубля.