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13.03.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР США ПОДЕШЕВЕЛ НА ТОРГАХ БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК


15:11 13.03.2023

В понедельник, 13 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0078 BYN (-0,26%) до 2,8393 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8468 BYN). Объем торгов составил 21 294 700 BYN.

В свою очередь курс евро поднялся на 0,0208 BYN (+0,69%) до 3,0352 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,0144 BYN). Объем торгов: 1 153 380 BYN.

Российский рубль вырос на 0,0039 BYN (+0,1%) до 3,7588 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7549 BYN). Объем торгов составил 83 023 100 BYN.

Китайский юань подорожал на 0,0243 BYN (+0,07%) до 4,1113 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,087 BYN). Объем торгов: 29 056 900 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:45 в белорусских банках колеблется между 2,835 и 2,86 белорусского рубля; евро между 3,028 и 3,055 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,77 и 3,79 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2023
валюта курс
EUR 3.0291
USD 2.8393
RUB 3.7588
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0352 +0.0208
USD 2.8393 -0.0075
RUB 3.7588 +0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0150 3.0280
USD 2.8270 2.8350
RUB 2.8000 3.7650
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Конвертация в банках
на 13.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0630 1.0680
EUR/RUB 80.0000 106.0000
USD/RUB 75.1000 99.4000
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