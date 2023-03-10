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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 13 МАРТА 2023 ГОДА

15:34 10.03.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 марта 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8468 белорусского рубля, 1 евро – 3,0121 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7549 белорусского рубля, 100 гривен – 7,7461 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,0870 белорусского рубля.