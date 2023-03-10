В пятницу, 10 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю незначительно понизился на 0,0005 BYN (-0,02%) до 2,8468 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8473 BYN). Объем торгов составил 33 366 900 BYN.

В свою очередь курс евро поднялся на 0,0118 BYN (+0,39%) до 3,0144 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,0026 BYN). Объем торгов: 3 014 400 BYN.

Российский рубль вновь подешевел на 0,0042 BYN (-0,11%) до 3,7549 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7591 BYN). Объем торгов составил 56 147 100 BYN.

Китайский юань ослаб на 0,003 BYN (-0,07%) до 4,087 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,09 BYN). Объем торгов: 25 244 500 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,837 и 2,86 белорусского рубля; евро между 3,008 и 3,045 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,77 и 3,79 белорусского рубля.