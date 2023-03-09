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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 10 МАРТА 2023 ГОДА

16:35 09.03.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 марта 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8473 белорусского рубля, 1 евро – 3,0062 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7591 белорусского рубля, 100 гривен – 7,7097 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,0900 белорусского рубля.