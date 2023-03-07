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09.03.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ТОЛЬКО КУРС ДОЛЛАРА ВЫРОС НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ


14:02 09.03.2023

В четверг, 9 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0128 BYN (+0,45%) до 2,8473 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8345 BYN). Объем торгов составил 56 224 700 BYN.

Курс евро снизился на 0,0139 BYN (-0,46%) до 3,0026 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,0165 BYN). Объем торгов: 1 053 910 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0041 BYN (-0,11%) до 3,7591 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7632 BYN). Объем торгов составил: 53 174 800 BYN.

Китайский юань отступил на 0,0028 BYN (-0,07%) до 4,09 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,0928 BYN). Объем торгов: 9 948 830 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,837 и 2,86 белорусского рубля; евро между 3 и 3,045 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,77 и 3,79 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 09.03.2023
валюта курс
EUR 3.0207
USD 2.8345
RUB 3.7632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0165 +0.0074
USD 2.8345 -0.0029
RUB 3.7632 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9900 2.9990
USD 2.8320 2.8380
RUB 2.8000 3.7700
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Конвертация в банках
на 09.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0580
EUR/RUB 79.5000 105.4500
USD/EUR 75.0000 99.5000
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