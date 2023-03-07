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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 9 МАРТА 2023 ГОДА

16:18 07.03.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 9 марта 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8345 белорусского рубля, 1 евро – 3,0207 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7632 белорусского рубля, 100 гривен – 7,6774 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,0928 белорусского рубля.