Во вторник, 7 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0029 BYN (-0,1%) до 2,8345 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8374 BYN). Объем торгов составил 35 102 900 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0074 BYN (+0,25%) до 3,0165 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,009 BYN). Объем торгов: 1 659 100 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0043 BYN (+0,11%) до 3,7632 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7589 BYN). Объем торгов составил 97 602 800 BYN.

Курс китайского юаня понизился на 0,0019 BYN (-0,05%) до 4,0928 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,0947 BYN). Объем торгов: 10 434 900 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,822 и 2,85 белорусского рубля; евро между 3,005 и 3,03 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,77 и 3,79 белорусского рубля.