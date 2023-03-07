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07.03.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ЕВРО И РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ВЫРОСЛИ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК


14:32 07.03.2023

Во вторник, 7 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0029 BYN (-0,1%) до 2,8345 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8374 BYN). Объем торгов составил 35 102 900 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0074 BYN (+0,25%) до 3,0165 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,009 BYN). Объем торгов: 1 659 100 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0043 BYN (+0,11%) до 3,7632 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7589 BYN). Объем торгов составил 97 602 800 BYN.

Курс китайского юаня понизился на 0,0019 BYN (-0,05%) до 4,0928 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,0947 BYN). Объем торгов: 10 434 900 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,822 и 2,85 белорусского рубля; евро между 3,005 и 3,03 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,77 и 3,79 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 07.03.2023
валюта курс
EUR 3.0156
USD 2.8374
RUB 3.7589
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0165 +0.0074
USD 2.8345 -0.0029
RUB 3.7632 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9920 3.0050
USD 2.8150 2.8240
RUB 2.8000 3.7700
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Конвертация в банках
на 07.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0620 1.0670
EUR/RUB 79.0000 105.3000
USD/RUB 74.5000 98.9000
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