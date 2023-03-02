|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БВФБ ПРОЙДЕТ 30 МАРТА
11:06 07.03.2023
30 марта 2023 года пройдет годовое общее собрание акционеров ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, на собрании планируется рассмотреть семь вопросов.
В частности, речь пойдет об утверждении годового отчета ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за 2022 год, годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, с учетом аудиторского заключения, подготовленного ООО «Бизнес Ашуренс», и заключения ревизионной комиссии биржи, а также об увеличении размера уставного фонда БВФБ.
Кроме того, акционеры обсудят распределение прибыли ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за 2022 год и выплату дивидендов.
На собрании запланировано внесение изменений и дополнений в устав БВФБ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2023
Курсы в банках
на 07.03.2023
Конвертация в банках
на 07.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте