30 марта 2023 года пройдет годовое общее собрание акционеров ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, на собрании планируется рассмотреть семь вопросов.

В частности, речь пойдет об утверждении годового отчета ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за 2022 год, годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, с учетом аудиторского заключения, подготовленного ООО «Бизнес Ашуренс», и заключения ревизионной комиссии биржи, а также об увеличении размера уставного фонда БВФБ.

Кроме того, акционеры обсудят распределение прибыли ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за 2022 год и выплату дивидендов.

На собрании запланировано внесение изменений и дополнений в устав БВФБ.