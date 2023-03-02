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06.03.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР, ЕВРО И РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК


14:09 06.03.2023

В понедельник, 6 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,012 BYN (+0,42%) до 2,8374 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2,8254 BYN). Объем торгов составил 57 588 600 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0121 BYN (+0,4%) до 3,009 BYN за 1 евро (на пятничных торгах 2,997 BYN). Объем торгов: 4 618 920 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0047 BYN (+0,13%) до 3,7589 BYN за 100 рублей (на пятничных торгах 3,7542 BYN). Объем торгов составил 97 510 100 BYN.

Курс китайского юаня понизился на 0,0017 BYN (-0,11%) до 4,0947 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 4,0994 BYN). Объем торгов: 27 215 100 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,825 и 2,85 белорусского рубля; евро между 3,007 и 3,03 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,76 и 3,78 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2023
валюта курс
EUR 2.9977
USD 2.8254
RUB 3.7542
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Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0030 -0
USD 2.8247 +0.0149
RUB 3.7515 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9950 3.0070
USD 2.8170 2.8250
RUB 2.8000 3.7600
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Конвертация в банках
на 06.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0610 1.0640
EUR/RUB 79.5000 104.5000
USD/RUB 74.5000 99.0000
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