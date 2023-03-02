В понедельник, 6 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,012 BYN (+0,42%) до 2,8374 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2,8254 BYN). Объем торгов составил 57 588 600 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0121 BYN (+0,4%) до 3,009 BYN за 1 евро (на пятничных торгах 2,997 BYN). Объем торгов: 4 618 920 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0047 BYN (+0,13%) до 3,7589 BYN за 100 рублей (на пятничных торгах 3,7542 BYN). Объем торгов составил 97 510 100 BYN.

Курс китайского юаня понизился на 0,0017 BYN (-0,11%) до 4,0947 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 4,0994 BYN). Объем торгов: 27 215 100 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,825 и 2,85 белорусского рубля; евро между 3,007 и 3,03 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,76 и 3,78 белорусского рубля.