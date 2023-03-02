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03.03.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ЕВРО ПОДЕШЕВЕЛ К БЕЛОРУССКОМУ РУБЛЮ НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ


13:54 03.03.2023

В пятницу, 3 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю незначительно вырос на 0,0007 BYN (+0,02%) до 2,8254 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8247 BYN). Объем торгов составил 31 192 600 BYN.

Евро подешевел на 0,006 BYN (-0,2%) до 2,997 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,003 BYN). Объем торгов: 1 285 710 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0027 BYN (+0,074%) до 3,7542 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7515 BYN). Объем торгов составил 104 522 000BYN.

Курс китайского юаня повысился на 0,0057 BYN (+0,14%) до 4,0994 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,0937 BYN). Объем торгов: 14 014 800 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,82 и 2,85 белорусского рубля; евро между 2,995 и 3,03 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,76 и 3,78 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2023
валюта курс
EUR 3.0025
USD 2.8247
RUB 3.7515
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Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0030 -0
USD 2.8247 +0.0149
RUB 3.7515 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9850 2.9950
USD 2.8150 2.8220
RUB 2.8000 3.7700
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Конвертация в банках
на 03.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0580 1.0629
EUR/RUB 79.0000 104.0000
USD/RUB 74.5000 98.0000
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