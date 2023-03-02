В пятницу, 3 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю незначительно вырос на 0,0007 BYN (+0,02%) до 2,8254 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8247 BYN). Объем торгов составил 31 192 600 BYN.

Евро подешевел на 0,006 BYN (-0,2%) до 2,997 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,003 BYN). Объем торгов: 1 285 710 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0027 BYN (+0,074%) до 3,7542 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7515 BYN). Объем торгов составил 104 522 000BYN.

Курс китайского юаня повысился на 0,0057 BYN (+0,14%) до 4,0994 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,0937 BYN). Объем торгов: 14 014 800 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,82 и 2,85 белорусского рубля; евро между 2,995 и 3,03 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,76 и 3,78 белорусского рубля.