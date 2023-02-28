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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 1 МАРТА 2023 ГОДА

15:35 28.02.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 1 марта 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8018 белорусского рубля, 1 евро – 2,9719 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7483 белорусского рубля, 100 гривен – 7,5860 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,0350 белорусского рубля.