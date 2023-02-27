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28.02.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР, ЕВРО И ЮАНЬ СНИЗИЛИСЬ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК


13:59 28.02.2023

Во вторник, 28 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0062 BYN (-0,22%) до 2,8018 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 56 232 000 BYN.

Курс евро также упал на 0,0038 BYN (-0,13%) до 2,985 BYN за 1 евро. Объем торгов: 23 880 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0043 BYN (+0,11%) до 3,7483 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 152 625 000 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0137 BYN (-0,34%) до 4,035 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 45 008 50 BYN.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,797 и 2,83 белорусского рубля; евро между 2,963 и 3,03 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,76 и 3,78 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2023
валюта курс
EUR 2.9624
USD 2.8080
RUB 3.7440
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2023
валюта курс +/-
USD 2.8080 +0.0086
RUB 3.7440 +0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9500 2.9630
USD 2.7950 2.7970
RUB 2.8000 3.7600
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Конвертация в банках
на 28.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0610
EUR/RUB 78.5000 104.0000
USD/RUB 74.1000 98.0000
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Финансовая информация
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