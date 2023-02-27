Во вторник, 28 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0062 BYN (-0,22%) до 2,8018 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 56 232 000 BYN.

Курс евро также упал на 0,0038 BYN (-0,13%) до 2,985 BYN за 1 евро. Объем торгов: 23 880 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0043 BYN (+0,11%) до 3,7483 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 152 625 000 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0137 BYN (-0,34%) до 4,035 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 45 008 50 BYN.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,797 и 2,83 белорусского рубля; евро между 2,963 и 3,03 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,76 и 3,78 белорусского рубля.