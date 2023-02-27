ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 28 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

15:40 27.02.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 28 февраля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8080 белорусского рубля, 1 евро – 2,9624 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7440 белорусского рубля, 100 гривен – 7,6405 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,0487 белорусского рубля.